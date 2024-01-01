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+7 (499) 390-33-79

E-mail: sales@gsm-masla.ru

+7 (499) 390-33-79

E-mail: sales@gsm-masla.ru
ГСМ масла

Компания "ГСМ-Масла"

Рады приветствовать на сайте нашей компании!

     Основным видом деятельности компании "ГСМ-Масла" являются оптовые поставки промышленных масел различного назначения, консультация специалистов по различным вопросам, оперативная доставка до Заказчика или транспортной компании.

     История нашей компании в области промышленных масел началась в 2009 году с поставок масел для компрессорного оборудования, до этого мы занимались поставками, пуско-наладкой, сервисным и послегарантийным обслуживанием компрессорного оборудования в нефте-газовой отрасли промышленности. С каждым годом мы внедряли все новые направления в области поставок масел для промышленного оборудования.  В течении всего времени мы повышали свой профессионализм, налаживали деловые взаимоотношения с нашими Заказчиками, прибавляя год за годом в ассортименте продукции и в качестве нашего сервиса. Мы всегда старались, чтобы для наших Заказчики мы превращались в Партнеров.




Мы создали компанию, которая может закрывать практически весь спектр потребностей промышленных предприятий. Продукция, представленная на сайте, далеко не весь перечень масел, который мы сможем предложить наши Заказчикам. 

Наша цель – не кратковременная прибыль, а долгосрочные партнерские отношения с Заказчиками. Чтобы работа была взаимовыгодной и приносила желаемый результат, мы предлагаем качественные товары за адекватную рынку стоимость. Нам важно, чтобы Заказчики обращались к нам снова и снова. Именно поэтому мы разработали выгодную систему скидок, которая зависит от объема закупки, а также предлагаем индивидуальные условия для наших постоянных Партнеров.

Будем рады обращениям в нашу компанию, поставьте нам задачу – и мы постараемся ее выполнить качественно и в необходимый срок.


ООО «ГСМ Групп» Контакты:
Адрес: 1-я Останкинская, 21 129515 Москва,
Телефон:+7(499)390-33-79, Электронная почта: sales@gsm-masla.ru