История нашей компании в области промышленных масел началась в 2009 году с поставок масел для компрессорного оборудования, до этого мы занимались поставками, пуско-наладкой, сервисным и послегарантийным обслуживанием компрессорного оборудования в нефте-газовой отрасли промышленности. С каждым годом мы внедряли все новые направления в области поставок масел для промышленного оборудования. В течении всего времени мы повышали свой профессионализм, налаживали деловые взаимоотношения с нашими Заказчиками, прибавляя год за годом в ассортименте продукции и в качестве нашего сервиса. Мы всегда старались, чтобы для наших Заказчики мы превращались в Партнеров.

Мы создали компанию, которая может закрывать практически весь спектр потребностей промышленных предприятий. Продукция, представленная на сайте, далеко не весь перечень масел, который мы сможем предложить наши Заказчикам.

Наша цель – не кратковременная прибыль, а долгосрочные партнерские отношения с Заказчиками. Чтобы работа была взаимовыгодной и приносила желаемый результат, мы предлагаем качественные товары за адекватную рынку стоимость. Нам важно, чтобы Заказчики обращались к нам снова и снова. Именно поэтому мы разработали выгодную систему скидок, которая зависит от объема закупки, а также предлагаем индивидуальные условия для наших постоянных Партнеров.

Будем рады обращениям в нашу компанию, поставьте нам задачу – и мы постараемся ее выполнить качественно и в необходимый срок.